Колыванов — о Цорне в «Локо»: «великие» приезжают, а потом никакого величия не остаётся

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о ситуации «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Кого сейчас ни поставь в «Локомотив» — всё равно будет лучше. Верите (смеётся)? В любом случае не испортят картину — «Локомотив» облажался в первом круге. Конечно, у них получится спастись от вылета из РПЛ. Но так, как «Локомотив» со своими возможностями сыграл в первом круге, — это надо умудриться.



Цорн «неплохо» поработал в «Спартаке», а затем в «Локомотиве». Сейчас ещё найдёт себе место работы. «Великие» к нам приезжают, а потом никакого величия не остаётся. А разговоров-то было в начале… Дайте лучше нашим специалистам работать — они ответственные, скромные и порядочные», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.