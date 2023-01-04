Колыванов — о Цорне в «Локо»: «великие» приезжают, а потом никакого величия не остаётся

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о ситуации «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Кого сейчас ни поставь в «Локомотив» — всё равно будет лучше. Верите (смеётся)? В любом случае не испортят картину — «Локомотив» облажался в первом круге. Конечно, у них получится спастись от вылета из РПЛ. Но так, как «Локомотив» со своими возможностями сыграл в первом круге, — это надо умудриться.
Цорн «неплохо» поработал в «Спартаке», а затем в «Локомотиве». Сейчас ещё найдёт себе место работы. «Великие» к нам приезжают, а потом никакого величия не остаётся. А разговоров-то было в начале… Дайте лучше нашим специалистам работать — они ответственные, скромные и порядочные», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 4 января 2023
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
19:06
-
19:02
-
18:54
-
18:36
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:42
-
17:35
-
17:26
-
17:23
-
17:15
-
17:00
-
16:48
-
16:31
-
16:31
-
16:18
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:47
-
15:29
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:31
-
14:30
-
14:00
-
13:54