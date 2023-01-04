«Краснодар» приобрёл полузащитника «Карабаха» Кади Боржеса

Полузащитник «Карабаха» Кади Боржес перешёл в «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «быков». Бразилец прилетит в Дубай на сбор российского клуба и после прохождения медобследования подпишет с ним контракт, который будет действителен до лета 2026 года.

Боржес начал футбольную карьеру у себя на родине, в Бразилии. В 2019 году он перебрался в Португалию, где выступал за «Эшторил» и «Вилафранкенсе». За полтора года выступлений за азербайджанский клуб Кади забил 28 голов и отдал более 20 результативных передач.

Напомним, сегодня стало известно, что команду возглавил сербский специалист Владимир Ивич. Клуб из Краснодара в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и перед зимним перерывом занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «Краснодар» смог занять первое место в группе А и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира.