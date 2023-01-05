Источник: ЦСКА договорился с «Пари НН» о трансфере Агапова за 100 млн рублей
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Московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» пришли к соглашению по трансферу защитника Ильи Агапова. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, армейцы заплатят за переход около 100 млн рублей, а также отправят в обратном направлении нападающего Владислава Яковлева в аренду.
У нижегородского клуба будет опция выкупа Яковлева в случае удачного выступления в оставшейся части сезона, и в случае её активации московский клуб в следующие два года будет иметь первоочередное право выкупа форварда.
Напомним, «Чемпионат» первым сообщил о возможном переходе Яковлева в аренду в «Пари НН» как части сделки между клубами по трансферу Ильи Агапова. В текущем сезоне Агапов провёл за клуб 16 матчей, а Яковлев выступил в 14 играх за ЦСКА.
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