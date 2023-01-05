Хави рассказал о проблемах «Барселоны» после тяжелой победы над «Интерсити» в Кубке страны

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Интерсити» (4:3). Отметим, победный гол каталонский клуб забил в овертайме.

«Такое может случиться в Кубке. Семь команд Первого дивизиона уже выбыли. Мы сами усложнили себе жизнь. Мы дали слишком много возможностей сопернику там, где мы были не сильны. У нас было много шансов выиграть до дополнительного времени, но мы этого не сделали. Мы не можем уйти счастливыми. Нам не хватает силы, как в атаке, так и в защите, чтобы закончить игру. Недостаток силы вызывает у меня беспокойство.

Особенно в атаке. Это может случиться в защите, но не в нападении. Сегодня это было в обоих направлениях. Мы должны закрыть игры гораздо раньше. Мы усложнили себе жизнь», — приводит слова Хави Marca.

Отметим, «Интерсити» является клубом третьего дивизиона Испании.

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