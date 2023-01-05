Балахнин: при Сторожуке многие вещи в «Краснодаре» не соответствовали амбициям команды

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил назначение серба Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара» и работу Александра Сторожука во главе чёрно-зелёных.
«Краснодар» — частный клуб, у него есть владелец, и он определяет стратегию. Наверное, Галицкий давно был готов пригласить Ивича. Сергей Николаевич не взял его с потолка, а сделал обдуманный шаг.
Как бы я оценил работу Сторожука? Он неплохо поработал, но у «Краснодара» другие задачи. При Сторожуке многие вещи не соответствовали высокому уровню команды. У клуба большие амбиции, и от «Краснодара» ждут большего», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
О назначении Ивича в «Краснодар» было объявлено вчера, 4 января. До этого сербский специалист работал с «Маккаби» из Тель-Авива. Александр Сторожук, возглавлявший «быков» ранее, перешёл на должность наставника «Краснодара-2».
- 5 января 2023
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