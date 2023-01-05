De Telegraaf: Дейли Блинд переходит в «Баварию»

Нидерландский защитник Дейли Блинд станет игроком мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает издание De Telegraaf.

По информации источника, Блинд вылетел в Германию для подписания контракта рано утром сегодня, 5 января, из аэропорта Амстердама. 32-летний защитник пройдёт медицинское обследование для перехода в мюнхенский клуб.

Блинд, ранее расторгнувший контракт с «Аяксом», может стать заменой для получившего травму на прошедшем чемпионате мира 2022 года в Катаре защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса, который выбыл как минимум до сентября 2023 года.

В текущем сезоне Блинд сыграл 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Ранее нидерландец защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

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