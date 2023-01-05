В Кабо-Верде приняли решение назвать главный стадион страны в честь Пеле

В Кабо-Верде поддержали предложение президента ФИФА Джанни Инфантино назвать стадион в честь умершего легендарного бразильского футболиста Пеле. Об этом сообщил в своих соцсетях премьер-министр государства Жозе Улиссеш Коррейя и Силва.



«В знак признательности Пеле я выражаю намерение назвать наш национальный стадион «Стадион Пеле» в рамках инициативы, которую, я верю, поддержат много стран мира. С уходом Пеле, который стал планетарной фигурой, иконой масс, показывающей, что спорт способен объединить мир, мы хотим воздать ему должное.



Кабо-Верде и Бразилия имеют историю и культуру, которые идут рука об руку. Это две братские страны, связанные языком и очень похожими ценностями. Пеле был и всегда будет эталоном в Бразилии, в наших португалоязычных странах и в остальном мире, будучи кумиром, связывающим несколько поколений», — написал Силва.



Отмечается, что «Национальный стадион», который будет назван в честь Пеле, вмещает 15 тысяч зрителей, на нём проводит свои матчи сборная Кабо-Верде.

Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле: