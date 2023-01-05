Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил возможности возглавить сборную Германии.

«Не исключено, что в какой-то момент я стану главным тренером сборной Германии. Но для этого нужно, чтобы всё сложилось, а сейчас это не так. И если уйду из «Ливерпуля», то на протяжении года я не буду ничего делать», — приводит слова Клоппа Bild.

Клопп работает в «Ливерпуле» с 2015 года. До этого немецкий специалист работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце». Его контракт с английским клубом рассчитан до 2026 года.

Действующим главным тренером сборной Германии является Ханс-Дитер Флик, который получил кредит доверия от руководства Немецкого футбольного союза после провала на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где Германия не смогла выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

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