Канчельскис: в «Кубани» предлагали $ 500 тыс. за сдачу матча «Носты»

Бывший генеральный директор «Носты» Андрей Канчельскис рассказал о том, что «Кубань» предлагала его команде $ 500 тыс. за участие в договорном матче.
«Деньги — это хорошо, но они могут с тобой злую шутку сыграть. Мне в своё время предлагали много игр сдать. Даже в Новотроицке, когда я работал генеральным директором. Приехали из футбольной «Кубани», привезли денежку. Я сказал: «Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду».
Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Вы не думайте, все знают, кто берёт, кто нет. Просто в открытую не говорят. Можно столько фамилий вам назвать, но не буду этим заниматься. Мне это не надо. Повторюсь, это их проблемы.
«Кубань» предлагала $ 500 тыс. Для команды, которая хочет выйти в РПЛ, это не такие уж большие деньги. Конечно, ужасно, что это есть. Но это жизнь, построена такая система. Мы её не переделаем, может, только со временем», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».
Канчельскис работал в «Носте» с 2007 по 2009 год.
- 5 января 2023
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