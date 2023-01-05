Бразильские футболисты, не приехавшие на похороны Пеле, подверглись критике

Бывшие и действующий бразильские футболисты, не приехавшие на похороны Пеле, подверглись жёсткой критике. Особенно фанаты остались недовольны теми футбольными личностями, которые выразили скорбь в соцсетях, но не приехали на церемонию прощания с легендарным бразильцем.
Так, в первую очередь досталось бывшему игроку «Сантоса» Неймару. Футболист «ПСЖ» разместил прощальный пост, посвящённый Пеле, под которым получил негативную обратную связь от подписчиков. Один из комментаторов написал: «Говорить легко, но ты отправил на похороны своего отца, а сам не пришёл».
Не меньше фанатов разгневало отсутствие на похоронах Пеле известного экс-футболиста Кака. Около года назад полузащитник осудил бразильский народ за то, что он не чтит своих футбольных героев, как иностранцы. Болельщики в соцсетях припомнили Кака эти слова: «Вы даже не пришли на похороны человека, проложившего вам путь к той жизни, которая у вас есть».
Также критике подверглись Зико, Ромарио, Роналдо, Роналдиньо и ряд других известных бразильцев, пропустивших похороны Пеле.
- 5 января 2023
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