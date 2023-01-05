Романо сообщил, что «Монако» и «Челси» подписали все документы по переходу Бадьяшиля

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль станет игроком «Челси», сообщает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что между клубами подписаны все необходимые документы. Следующий шаг — официальное заявление. 21-летний Бадьяшиль уже прошёл медобследование на этой неделе. Сумма трансфера защитника «Монако» — около € 38 млн.
Бадьяшиль числится в академии «Монако» с 2016 года, а привлекаться в основной состав команды начал с 2018-го. В текущем сезоне игрок провёл 11 матчей во французской Лиге 1 и записал на свой счёт два забитых мяча.
Напомним, «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 25 очков после 16 туров. В следующем матче команда Грэма Поттера встретится с «Манчестер Сити» (5 января, 23:00 мск).
- 5 января 2023
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