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Мухин: лучше играть в Европе, но если перейдём в Азию, буду следить за их командами

Мухин: лучше играть в Европе, но если перейдём в Азию, буду следить за их командами
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Думаю, в этом году ситуация с еврокубками и официальными матчами сборной точно не разрешится. Моя позиция — просто играть, а думают пусть другие. Я буду рад, если где-то будем играть. Конечно, лучше в Европе. За командами из Азии не следил. Если перейдём, буду просматривать, конечно», — приводит слова Мухина ТАСС.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА. На проходившем в конце декабря 2022 года исполкоме РФС обсуждался вопрос о переходе в АФК, однако решение не было принято, и вердикт был перенесён на весну 2023 года.

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