Романцев: не вижу ни одного аргумента в пользу перехода в Азию. Это будет ошибкой

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил идею перехода РФС а Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы сейчас думаем, что пойдём в Азию, нас там ждут, мы там всех разорвём. Но вы посмотрите на команды, которые приезжают от Азиатской конфедерации. Что, плохая Корея? Плохая Япония? Там есть свои лидеры. Они тоже хотят играть на чемпионате мира. Россию там особо не ждут. Зачем им нужен конкурент, который тоже будет претендовать на самые высокие места? Разговоры разговорами, но, мне кажется, нас там особо не ждут. Нельзя идти туда, думая, что мы всех порвём.



Какие аргументы в пользу этого перехода? Играть в квалификации? А обратно вернуться? Все стремятся играть в Европе. Лучшие игроки выступают там. Команды лучшие в Европе. Смотрибельность, зрители — всё там. Зачем форсировать? Лучше подождать год-два. Мы только в Азиатскую конфедерацию будем столько оформляться. Ни одного аргумента в пользу перехода в Азию лично я не вижу. Это будет ошибочное решение», — приводит слова Романцева Первый канал.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА. На исполкоме РФС, проходившем в конце декабря 2022 года, обсуждался вопрос о возможном переходе в АФК. Решение было отложено до весны 2023 года.