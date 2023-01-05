Игрок ЦСКА Мухин: даже не смотрю, где в таблице «Зенит». Будем стараться побеждать

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин оценил шансы команды на успешное выступление во второй части чемпионата России сезона-2022/2023.

«Ко второй части сезона будем готовиться с мыслями побеждать, как и каждая команда. Будем стараться догонять. Честно говоря, даже не смотрю, где «Зенит». Будем стараться побеждать.

Не знаю, почему по осени не удалось добрать очков. Может, где-то сами упустили свои моменты, где-то расслабились, может, где-то не повезло. Так получилось, но мы недовольны этим», — приводит слова Мухина ТАСС.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков после 17 сыгранных матчей и отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на 13 баллов.