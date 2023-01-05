«Челси» предлагал «Бенфике» за Фернандеса € 90 млн и трёх игроков в аренду, включая Зиеша

Лондонский «Челси» не оставлял попыток подписать полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса, пока переговоры в итоге не зашли в тупик. Как сообщает издание Record, лондонцы в качестве последнего бида предложили лиссабонцам € 90 млн и трёх своих игроков в аренду.

По сведениям источника, в рамках сделки синие хотели отдать марокканца Хакима Зиеша и двух своих новичков — Давида Датро Фофана и Андрея Сантоса, который пока окончательно не завершил свой переход из «Васко да Гамы».

Энцо Фернандес стал чемпионом мира на прошедшем мундиале в Катаре, а в качестве индивидуальной награды получил приз лучшему молодому игроку. Согласно СМИ, «Бенфика» хочет получить за своего 21-летнего футболиста не меньше € 120 млн.

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