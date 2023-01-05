Голевой пас Почеттино-младшего не помог «Химнастику» пройти «Осасуну» в Кубке Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Химнастик» из Таррагоны принимал «Осасуну». Игра прошла на стадионе «Ноу Эстади». Финальный свисток главного арбитра Исидро Диаса де Меры Эскудероса зафиксировал победу «Осасуны».



На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Кике. На 78-й минуте ответный мяч забил Пабло Фернандес, голевую передачу на свой счёт записал полузащитник Маурисио Почеттино-младший, который является сыном бывшего тренера «ПСЖ» и «Тоттенхема» Маурисио Почеттино. На 84-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Пабло Фернандеса. В экстра-тайме «Осасуна» сумела вырвать победу благодаря автоголу игрока «Химнастика» Эрика Монтеса – 2:1.



Ранее путёвку в 1/8 финала турнира добыли мадридский «Реал», «Барселона», «Валенсия», «Реал Сосьедад», «Мальорка», «Севилья», «Сеута», «Алавес», «Леванте», «Атлетико», «Вильярреал», хихонский «Спортинг» и «Эспаньол».