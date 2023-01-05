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Голевой пас Почеттино-младшего не помог «Химнастику» пройти «Осасуну» в Кубке Испании

Голевой пас Почеттино-младшего не помог «Химнастику» пройти «Осасуну» в Кубке Испании
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Химнастик» из Таррагоны принимал «Осасуну». Игра прошла на стадионе «Ноу Эстади». Финальный свисток главного арбитра Исидро Диаса де Меры Эскудероса зафиксировал победу «Осасуны».

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Кике. На 78-й минуте ответный мяч забил Пабло Фернандес, голевую передачу на свой счёт записал полузащитник Маурисио Почеттино-младший, который является сыном бывшего тренера «ПСЖ» и «Тоттенхема» Маурисио Почеттино. На 84-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Пабло Фернандеса. В экстра-тайме «Осасуна» сумела вырвать победу благодаря автоголу игрока «Химнастика» Эрика Монтеса – 2:1.

Ранее путёвку в 1/8 финала турнира добыли мадридский «Реал», «Барселона», «Валенсия», «Реал Сосьедад», «Мальорка», «Севилья», «Сеута», «Алавес», «Леванте», «Атлетико», «Вильярреал», хихонский «Спортинг» и «Эспаньол».

Кубок Испании. 1/16 финала
05 января 2023, четверг. 18:00 МСК
Химнастик
Таррагона
Окончен
1 : 2
ДВ
Осасуна
Памплона
0:1 Кике – 16'   1:1 Фернандес – 78'   1:2 Монтес – 112' (автогол)
Удаления: Фернандес – 84' / Ибаньес – 119'
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