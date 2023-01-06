«Челси» — «Манчестер Сити»: Марез открыл счёт на 63-й минуте

В эти минуты проходит центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги — лондонский «Челси» принимает «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток главного рефери Пола Тирни прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте полузащитник гостей Рияд Марез открыл счёт после передачи Джека Грилиша.

Команда Хосепа Гвардиолы продолжает погоню за лидером турнира — лондонским «Арсеналом». В матче 19-го тура «канониры» сыграли вничью с «Ньюкаслом» (0:0), теперь в активе команды Микеля Артеты 44 очка. Таким образом, в случае победы в сегодняшнем матче «горожане» сократят отставание от «Арсенала» до пяти очков.



«Челси» в текущем сезоне АПЛ сумел набрать лишь 25 очков в 16 играх и занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Юнайтед», который находится в зоне Лиги чемпионов, на четвёртом месте, на 10 очков.



«Челси» и «Манчестер Сити» встретятся снова уже через три дня — 8 января в Манчестере состоится матч 1/32 финала Кубка Англии.