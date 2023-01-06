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Пимента: непопадание на чемпионат мира Погба пережил как траур

Пимента: непопадание на чемпионат мира Погба пережил как траур
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Агент Рафаэла Пимена прокомментировала ситуацию двух своих подопечных — крайнего защитника Дензела Думфриса, выступающего за миланский «Интер», и Поля Погба, который из-за травмы пока что не смог себя проявить в туринском «Ювентусе» и пропустил чемпионат мира в Катаре.

«Дензел Думфрис очень хорошо себя проявил на чемпионате мира [за Нидерланды], и я думаю, что в «Интере» довольны его выступлением. На сегодняшний день он игрок миланского клуба, сам он в сердце «нерадзурри», но в будущем мы посмотрим, что произойдёт.

Когда Поль Погба понял, что не сможет выступить на чемпионате мира, у него были настали очень плохие времена. Он пережил это почти как траур. Я была рядом с ним, потом он всё осознал и отреагировал на ситуацию как чемпион. Теперь он готов к главному сезону в составе туринского клуба», — приводит слова Пименты журналист Альфредо Педулла.

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