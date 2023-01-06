Источник: «Спартак» готов платить Таварешу € 1,2 млн за сезон

Московский «Спартак» может предложить защитнику «Бенфики» Томашу Таварешу контракт с зарплатой € 1-1,2 млн за сезон, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, в соглашении Тавареша с красно-белыми также будут прописаны финансовые бонусы за достижение целей. При этом сама сделка может быть оформлена либо как прямой трансфер, либо как аренда с правом выкупа.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что в услугах Тавареша заинтересован ряд европейских клубов, но московский «Спартак» — главный претендент на подписание футболиста.

В сезоне-2021/2022 21-летний футболист играл в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также Тавареш выступал в аренде за испанский «Алавес» (2020-2021) и португальский «Фаренсе» (2021). За «Бенфику» защитник играет с 2019 года.



«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой игре после возобновления сезона красно-белые сыграют дома с «Уралом».