Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Спартак» — основной претендент на Тавареша из «Бенфики»

Источник: «Спартак» — основной претендент на Тавареша из «Бенфики»
Комментарии

Защитник лиссабонской «Бенфики» Томаш Тавареш близок к переезду в Российскую Премьер-Лигу. Футболистом интересуются несколько европейских клубов, но главным претендентом на 21-летнего португальца является московский «Спартак», информирует O Jogo.

Согласно сведениям источника, переговоры по трансферу Тавареша в российский клуб близки к завершению. Вариант со «Спартаком» наиболее соответствует представлениям игрока о своём будущем. Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/2022 21-летний футболист играл в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также Тавареш выступал в аренде за испанский «Алавес» (2020-2021) и португальский «Фаренсе» (2021). За «Бенфику» защитник играет с 2019 года.

«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой игре после возобновления сезона красно-белые сыграют дома с «Уралом».

Главные задачи «Спартака» на зиму-2023 Главные задачи «Спартака» на зиму-2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023