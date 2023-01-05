Источник: «Спартак» — основной претендент на Тавареша из «Бенфики»

Защитник лиссабонской «Бенфики» Томаш Тавареш близок к переезду в Российскую Премьер-Лигу. Футболистом интересуются несколько европейских клубов, но главным претендентом на 21-летнего португальца является московский «Спартак», информирует O Jogo.
Согласно сведениям источника, переговоры по трансферу Тавареша в российский клуб близки к завершению. Вариант со «Спартаком» наиболее соответствует представлениям игрока о своём будущем. Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2021/2022 21-летний футболист играл в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также Тавареш выступал в аренде за испанский «Алавес» (2020-2021) и португальский «Фаренсе» (2021). За «Бенфику» защитник играет с 2019 года.
«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой игре после возобновления сезона красно-белые сыграют дома с «Уралом».
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