Лэмпард — о ситуации в «Эвертоне»: я большой мальчик. Я ничего не боюсь

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал трудности, с которыми столкнулась его команда в текущем сезоне АПЛ.
«Я пришёл сюда с широко открытыми глазами. Я большой мальчик. Я ничего не боюсь. Мы боролись за место в Премьер-лиге, когда я пришёл сюда в прошлом году. Такова реальность. Летом ушёл Ришарлисон, нам пришлось перестраивать состав. Вы не можете поменять свои цели, если не выйдете на другой уровень, а мы не смогли этого достичь. Такова реальность для меня. Я прямо об этом говорю. Мне не нужно прятаться.
Люди говорят, что «Эвертон» годами не вылетал. Это больше не так. Мы должны делать то же самое, что и в прошлом сезоне, сейчас. У нас страстная фанатская база, которая поддерживает нас в трудные моменты. У меня нет проблем с болельщиками. Мы должны подняться и играть за «Эвертон».
Я хочу добиться успеха в этом клубе. Какие бы трудности ни возникали, я приму их с высоко поднятой головой и буду получать от них удовольствие. Мне нравится работать в этом клубе, это большая честь для меня. Мне не нужны гарантии моего будущего. Я большой человек, который работает в отличном клубе», — приводит слова Лэмпарда The Guardian.
«Эвертон» идёт в зоне вылета АПЛ, занимая 18-е место в турнирной таблице с 15 набранными очками после 18 сыгранных матчей. Ранее появлялась информация, что Лэмпард может быть отправлен в отставку в ближайшее время.
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