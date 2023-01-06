Ушёл из жизни экс-футболист «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли

Сегодня, 6 января 2023 года, в возрасте 58 лет скончался бывший нападающий сборной Италии, «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли.
Причиной смерти стали последствия рака поджелудочной железы. Экс-спортсмен долго боролся с онкологическим заболеванием, но в преддверии Рождества его состояние ухудшилось. Последние дни своей жизни Виалли провёл в больнице.
Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе».
По окончании карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии и возглавлял «Уотфорд». Летом 2022 года Джанлука рассказывал о борьбе с раком и признавался, что боится смерти.
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