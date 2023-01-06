Грилиш: я представлял, как приеду в «Ман Сити» и забью кучу голов. Очевидно, это не так

Футболист «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал об адаптации в английском гранде после перехода из «Астон Виллы».
«Когда я только приехал в «Сити», понял, что мне будет гораздо сложнее, чем я думал. У себя в голове я представлял, что перейду в команду, занимающую первое место в лиге, и забью множество голов и отдам кучу голевых передач. Но, очевидно, это не так.
Я приехал в «Сити», прожив до этого в Вилле всю свою жизнь. В моей жизни никогда ничего не менялось. Я привык к этому. Я не понимал, как трудно будет адаптироваться к другой команде и другому тренеру», — приводит слова Грилиша Sky Sports.
27-летний Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» летом 2021 года. Всего за команду Хосепа Гвардиолы англичанин провёл 59 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.
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- 6 января 2023
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