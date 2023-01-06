Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Директор разнёс стол ногой». Экс-менеджер «Ромы» Сапега — о срыве трансфера Малкома

«Директор разнёс стол ногой». Экс-менеджер «Ромы» Сапега — о срыве трансфера Малкома
Комментарии

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» Александр Сапега рассказал о срыве трансфера бразильского нападающего Малкома в итальянский клуб. Тогда футболист перешёл в испанскую «Барселону».

«Мы тогда уже поставили новость, что трансфер Малкома из «Бордо» согласован. И вот всё срывается ― и в этот момент один из директоров «Ромы» просто разносит свой стол ногой, всё полетело в разные стороны. Ни до, ни после я такого не видел. Он был просто взбешён. После этого нам пришла команда: «Ребята, ничего не делаем». Как будто анонса и всего остального не было», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»:

«Везде в Европе знают Дзюбу, а не Малкома». Как россиянин работал в «Роме» и «Зените» «Везде в Европе знают Дзюбу, а не Малкома». Как россиянин работал в «Роме» и «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023