«Директор разнёс стол ногой». Экс-менеджер «Ромы» Сапега — о срыве трансфера Малкома

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» Александр Сапега рассказал о срыве трансфера бразильского нападающего Малкома в итальянский клуб. Тогда футболист перешёл в испанскую «Барселону».



«Мы тогда уже поставили новость, что трансфер Малкома из «Бордо» согласован. И вот всё срывается ― и в этот момент один из директоров «Ромы» просто разносит свой стол ногой, всё полетело в разные стороны. Ни до, ни после я такого не видел. Он был просто взбешён. После этого нам пришла команда: «Ребята, ничего не делаем». Как будто анонса и всего остального не было», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»: