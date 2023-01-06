Испанский журналист: Месси отказался бы от титула ЧМ ради контракта, как у Роналду

Испанский журналист Эду Агирре, известный своими близкими отношениями с нападающим «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заявил, что форвард национальной команды Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси отказался бы от титула чемпиона мира ради контракта, подобного соглашению португальца с саудовским клубом.

«Месси моментально бы отказался от титула чемпиона мира ради того, чтобы получить контракт, подобный договору Роналду с «Аль-Насром». Мы говорим о контракте на сумму в полмиллиарда евро. Месси тоже должен думать о своих будущих потомках», — приводит слова Агирре El Chiringuito.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Контракт 37-летнего португальца рассчитан на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон, учитывая рекламные доходы. 35-летний Месси выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре вместе со сборной Аргентины.

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