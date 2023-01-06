Лэмпард высказался о работе «Эвертона» в трансферное окно

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал работу клуба в январское трансферное окно.

«Аренды, обязательства, покупка игроков — всё это обсуждается. Мы хотим улучшить состав и найти помощь команде в январе. Но моя работа в первую очередь должна заключаться в том, чтобы взаимодействовать с игроками, которые у нас есть сейчас, думать, как мы можем добиться результата в матчах с «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».



Если мы сможем улучшить состав, тогда отлично. Это непростой период, все это знают, но мы, безусловно, попытаемся усилиться, потому что нам это точно нужно.



В это окно вступает в игру много разных вещей: агенты игроков и прочее. Люди со стороны могут заглянуть внутрь и подумать: «Почему вы не делаете это таким образом?»



Мы должны искать лучшие и жизнеспособные решения. Конечно, я хочу найти эти решения, потому что они помогут мне стать лучшим менеджером, помогут нам иметь больше конкуренции и добиться результатов, которых мы не смогли добиться. В этом важность подбора состава, и никуда не денешься от того факта, что для нас это огромное дело. Но мы также видели в прошлом, что подобные решения не всегда принимались правильно, что может иметь негативные последствия, поэтому мы должны относиться к этому взвешенно», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Эвертона».

«Ириски» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 15 очков после 18 матчей.

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