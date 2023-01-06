Александр Прудников рассказал, в каких клубах мог бы продолжить карьеру Максименко

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников рассказал, в какие клубы мог бы перейти голкипер красно-белых Александр Максименко, который в нынешнем сезоне не имеет постоянной игровой практики.
«Стоит ли Максименко сменить клуб? Это же «Спартак», а не какой-то там клуб. Они с Селиховым меняли друг друга, поэтому считаю, что у Максименко было достаточно игровой практики. Максименко же был основным, а у Селихова были травмы. Теперь есть два сильных вратаря: Селихов — номер один, Максименко — номер два.
У Максименко потенциал выше, чтобы быть только вторым вратарём? Возможно, но это только ему решать, сменить ему клуб или нет. В какой клуб он мог бы перейти? Это команда, которая борется за чемпионство, первая пятёрка: «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар». Это я беру глобально по бюджетам и задачам. Максименко явно не захочет в команду, которая борется за выживание», — приводит слова Прудникова Legalbet.
24-летний Александр Максименко в текущем сезоне провёл за красно-белых восемь матчей во всех турнирах, пропустил шесть голов и четыре раза сыграл на ноль.
28-летний Александр Селихов провёл в два раза больше матчей, чем его партнёр, пропустил 19 голов и пять раз закончил матч без пропущенных мячей.
- 6 января 2023
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