Источник: «Зенит» подписал контракт с 19-летним защитником «Коринтианса»
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«Зенит» подписал контракт с центральным защитником «Коринтианса» Робертом Ренаном, сообщает журналист Фабио Алейшо в «Твиттере».
«Роберт Ренан уже подписал контракт с «Зенитом» и официально стал игроком клуба», — написал журналист.
Ренан является воспитанником «Коринтианса». За клуб он дебютировал 20 апреля 2022 года в матче Кубка Бразилии с клубом «Португеза да Илья». В бразильской Серии А Роберт Ренан впервые сыграл 26 июня против «Сантоса».
Всего за свой клуб игрок провёл 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями, при этом получив две жёлтые карточки.
На счету 19-летнего центрального защитника четыре матча за сборные Бразилии U18 и U20.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.
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