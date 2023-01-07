Григорян сравнил Виалли с Бетховеном

Российский тренер Александр Григорян сравнил ушедшего из жизни итальянского футболиста и тренера Джанлуку Виалли с одним из самых известных композиторов в истории музыки Людвигом ван Бетховеном.



«Виалли в футболе — как Бетховен в музыке. Высочайшее мастерство, совмещенное с невероятной энергетикой. Для него футбол — жизнь, а жизнь — игра. Поэтому он блестяще справился с игрой. За моей спиной картина, на которой изображен мост в рай. Поверьте мне, в раю они уже встретились с Пеле» — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».



Виалли скончался в пятницу в возрасте 58 лет. В 2018 году стало известно, что у Виалли диагностирован рак поджелудочной железы. В апреле 2020‑го он сообщил, что вылечился от рака после курса химиотерапии. Однако в декабре 2021 года Виалли объявил о продолжении борьбы с онкологическим заболеванием.



Виалли в составе «Ювентуса» выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, стал бронзовым призером чемпионата мира‑1990 в составе сборной Италии. Также он становился обладателем Кубка кубков УЕФА в составе «Сампдории» (1989/90) и «Челси» (1997/98). Виалли был играющим тренером «Челси» в 1998–2000 годах.