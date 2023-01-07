Роналду вопреки местным законам будет жить в Саудовской Аравии вместе с Джорджиной

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет жить вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес, хотя это запрещается местными законами, сообщает EFE.

По словам саудовских юристов, специализирующихся на гражданском праве, полиция арабской страны уже практически не преследует пары иностранцев, проживающих вне брака. Закон, запрещающий это, вступает в силу только в тех случаях, когда в таких парах совершается другое преступление.



Джорджина должна получить визу для проживания в Саудовской Аравии, и у неё есть два варианта: первый – «Аль-Наср» заключит с ней сотрудничество любого рода; второй – девушка оформит туристическую визу, позволяющую непрерывно находиться в стране в течение 90 дней.



Дипломатические представительства не могут выдать визу женщине, которая не замужем, но местные власти, по сведениям источника, готовы сделать исключение.

Роналду потрогал Пепе за пятую точку: