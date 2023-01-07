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Рашфорд: Кубок Англии — особый турнир

Рашфорд: Кубок Англии — особый турнир
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд подчеркнул особую значимость Кубка Англии как соревнования. Игрок манкунианецев также высказался о своём выступлении в игре 1/32 турнира с «Эвертоном», а также прокомментировал общий успех клуба.

Третий гол в этом противостоянии как раз забил Рашфорд. Это случилось уже в добавленное арбитром время ко второй половине матча.

«Всегда приятно хорошо выступить в Кубке — особый турнир. Приятно, что команда прошла дальше, важно набрать ритм и одерживать победы. Наша цель – завовевать трофей, именно для этого мы так напряжённо работаем, — цитирует аэшфорда ITV.

В этом сезоне 25-летний англичанин принял участие в 24 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

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