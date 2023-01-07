Жерар Пике объявил, что в испанской Медиалиге сыграет футболист Ла Лиги

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании, а ныне президент испанской медийной футбольной лиги Жерар Пике объявил, что в любительском турнире сыграет профессиональный футболист Ла Лиги.

Фото: «Твиттер»

Как сообщает Пике, личность игрока Ла Лиги будет полностью анонимной. Футболист будет играть в маске, а его тело будет закрыто. Известно лишь то, что игрок младше 30 лет, и он будет выступать за медийный клуб Buyer Team.

Напомним, в конце декабря прошлого года Пике объявил об основании испанской Медиалиги под названием Kings League. В турнире примут участие 12 команд, матчи будут проходить в формате 7 на 7. Президентами клубов являются известные блогеры и бывшие звёзды футбола. Например, командой Kunisports руководит бывший аргентинский нападающий Серхио Агуэро, а клубом 1K управляет экс-вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс.

Новость по теме Источник: Жерар Пике хочет возобновить карьеру футболиста

Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.