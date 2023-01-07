Личка: когда я думал уйти в «Краснодар», в «Оренбурге» хотели назначить моего брата Марио

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка раскрыл подробности вхождения в тренерский штаб уральской команды его брата Марио.
«Да, теперь моим помощником в «Оренбурге» будет мой брат Марио. Он завершает свою игровую карьеру. Перед началом сезона Дима Андреев (спортивный директор «Оренбурга». — Прим. «Чемпионата») сказал мне, что я могу взять в тренерский штаб ещё кого-то — для лучшего распределения обязанностей. Тогда я отказался думать об этом, мне никто не был нужен. Потом, когда я хотел перейти в «Краснодар», Дима спросил меня, кто должен продолжать тренировать «Оренбург» после меня, если я решу уйти. Он хотел, чтобы это был кто-то с такой же игровой философией, как у меня, и сам обратился к Марио. Я сказал, что могу продолжать работать главным, потому что у него ещё нет лицензии, и ему её, вероятно, не дадут», — приводит слова Лички iSport.cz.
Ранее сообщалось о том, что младший брат Марцела Лички, Марио, войдёт в тренерский штаб «Оренбурга» в январе 2023 года.
- 7 января 2023
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