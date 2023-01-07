Спаллетти: я первый защитник Кварацхелии. Он уверенно играл против «Интера»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал первое поражение команды в текущем сезоне Серии A и выступил в защиту нападающего команды Хвичи Кварацхелии.
«Чему «Наполи» научился в игре с «Интером» (0:1. — Прим. «Чемпионата»)? Мы узнали, что могли лидировать с отрывом в восемь очков, но у нас всего на пять баллов больше (чем у «Милана». — Прим. «Чемпионата»).
Поражения случаются, но наш сезон по-прежнему можно называть успешным. Но мы расстроены игрой с «Интером», мы не сделали того, что хотели. Мы хотим играть в сложных матчах против команд, которые также борются за чемпионство, у которых такое же желание одержать победу. В следующем матче (с «Сампдорией». — Прим. «Чемпионата») будет три или четыре замены.
Кварацхелия? Да, у него не всё получилось, но искал пространство, брал ответственность на себя и играл уверенно. Я его первый защитник», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
Кварацхелия записал видеообращение к фанатам «Наполи»
- 7 января 2023
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