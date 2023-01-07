Лисандро Мартинес: думаю, что Рашфорд станет одним из лучших игроков в мире

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о нападающем «красных дьяволов» Маркусе Рашфорде.
«Для меня Раши (Рашфорд. — Прим. «Чемпионата») — невероятный игрок. Он может стать кем угодно, кем захочет, всё зависит от него. Я вижу его постоянно, и он такой профессионал. Знаю, как много он отдаёт каждый день на тренировках, и мне приятно осознавать, что я всегда рядом, чтобы помочь ему и поговорить с ним, если ему нужен какой-либо совет.
Полностью согласен с Каземиро. Он ключевой игрок для нас, и он из тех игроков, которые могут переломить ход игры в одно мгновение. Но дело не только в его индивидуальных качествах, но и в уровне его работы. У него есть ощущение командного духа и дисциплины. Он понимает важность команды, и его вклад для команды очень важен. У него отличный настрой, и думаю, что он станет одним из лучших игроков в мире», — приводит слова Мартинеса Sky Sports.
Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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