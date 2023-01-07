Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лисандро Мартинес — о победе на ЧМ: мне нужно смотреть видео, чтобы понять, что это правда

Лисандро Мартинес — о победе на ЧМ: мне нужно смотреть видео, чтобы понять, что это правда
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес поделился эмоциями от празднования победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Празднование было сумасшедшим. Поражает то, насколько счастливыми все стали дома.

В детстве мы все смотрели видео с предыдущих чемпионатов мира, в 1978 и 1986 годах с Диего Марадоной. Мы хотели сделать хет-трик, выиграть важный третий трофей, поэтому, когда мы тренировались и работали во время чемпионата мира, мы жили этим турниром, нас гнали вперёд, у нас была сила.

Сейчас невероятно оглянуться назад и увидеть, как мы сделали всех счастливыми. Мне нужно смотреть фотографии и видео, чтобы осознать это, чтобы понять, что это правда», — приводит слова Мартинеса Sky Sports.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Месси — будущий президент Аргентины? В стране провели странный опрос Месси — будущий президент Аргентины? В стране провели странный опрос

Видео: Футболистов сборной Аргентины встретили на родине салютом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023