Лисандро Мартинес — о победе на ЧМ: мне нужно смотреть видео, чтобы понять, что это правда

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес поделился эмоциями от празднования победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Празднование было сумасшедшим. Поражает то, насколько счастливыми все стали дома.



В детстве мы все смотрели видео с предыдущих чемпионатов мира, в 1978 и 1986 годах с Диего Марадоной. Мы хотели сделать хет-трик, выиграть важный третий трофей, поэтому, когда мы тренировались и работали во время чемпионата мира, мы жили этим турниром, нас гнали вперёд, у нас была сила.



Сейчас невероятно оглянуться назад и увидеть, как мы сделали всех счастливыми. Мне нужно смотреть фотографии и видео, чтобы осознать это, чтобы понять, что это правда», — приводит слова Мартинеса Sky Sports.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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