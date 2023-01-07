Дешам — о финале ЧМ-2022: минимум пять игроков основы не соответствовали уровню матча
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о финале чемпионата мира — 2022. В том матче Франция уступила сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти.
«У нас было четыре или пять игроков в стартовом составе, которые были не так хороши физически. Есть и эмоциональная сторона. Для некоторых из них это первый финал, нечто особенное. Нас не было час. Потом мы вернулись из ниоткуда. Мы столкнули их.
По факту из 11 игроков, вышедших в стартовом составе, было как минимум пять, которые не соответствовали уровню такого матча и такому сопернику», – приводит слова Дешама RMC Sport.
Ранее Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года. Под его руководством Франция выиграла ЧМ-2018.
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