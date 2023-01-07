Лисандро Мартинес: мы спустились на землю после празднования победы на ЧМ
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Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал о своём состоянии после празднования победы на чемпионате мира — 2022.
«Разумеется, мы спустились на землю. Нужно ощущать вкус побед, но необходимо быть готовым и к поражениям. Победа на чемпионате мира воспринимается как привилегия, но мы вернулись в клуб и сосредоточены на ближайших задачах.
Когда что-то выигрываешь, уверенность в себе возрастает. Моя уверенность зависит от веры в себя. Я всегда был человеком, который любит принимать вызовы. Необходимо сохранять баланс при любом результате: не возноситься до небес после побед и не погружаться в негатив слишком сильно после поражений», — приводит слова Лисандро Мартинеса Sky Sports.
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