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Алехандро Гомес сделал себе три татуировки, посвящённые победе сборной Аргентины на ЧМ

Алехандро Гомес сделал себе три татуировки, посвящённые победе сборной Аргентины на ЧМ
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Полузащитник сборной Аргентины и «Севильи» Алехандро Гомес сделал себе три татуировки, посвящённые победе сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре.

На одной из татуировок Гомес изобразил свою футболку сборной, на ещё одной — Кубок мира с тремя звёздами в честь трёх выигранных трофеев в истории сборной Аргентины. На третьей татуировке изображён сейв Эмилиано Мартинеса на 123-й минуте финального матча с Францией.

Фото: Из личного архива Алехандро Гомеса

Фото: Из личного архива Алехандро Гомеса

Фото: Из личного архива Алехандро Гомеса

На чемпионате мира — 2022 Гомес принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла команду Франции в серии пенальти со счётом 4:2. Основное и дополнительное время завершились вничью — 3:3.

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