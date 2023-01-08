Алехандро Гомес сделал себе три татуировки, посвящённые победе сборной Аргентины на ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины и «Севильи» Алехандро Гомес сделал себе три татуировки, посвящённые победе сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре.
На одной из татуировок Гомес изобразил свою футболку сборной, на ещё одной — Кубок мира с тремя звёздами в честь трёх выигранных трофеев в истории сборной Аргентины. На третьей татуировке изображён сейв Эмилиано Мартинеса на 123-й минуте финального матча с Францией.
Фото: Из личного архива Алехандро Гомеса
Фото: Из личного архива Алехандро Гомеса
Фото: Из личного архива Алехандро Гомеса
На чемпионате мира — 2022 Гомес принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.
Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла команду Франции в серии пенальти со счётом 4:2. Основное и дополнительное время завершились вничью — 3:3.
- 8 января 2023
-
02:14
-
01:54
-
01:34
-
01:22
-
01:13
-
00:56
-
00:54
-
00:45
-
00:40
-
00:39
-
00:28
-
00:20
-
00:05
-
00:00
- 7 января 2023
-
23:51
-
23:48
-
23:33
-
23:26
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:14
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:38
-
21:34
-
21:30