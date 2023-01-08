Эвра выделил положительные моменты в уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выделил положительные моменты в уходе нападающего Криштиану Роналду из клуба.

«Я не хочу говорить о прошлом, но вы видите, что команда и тен Хаг счастливы, весь негатив вокруг клуба с делом Криштиану Роналду и всем остальным, этого сейчас нет. Теперь тен Хаг делает свою работу не отвлекаясь. Люди много говорят о том, как это повлияет на тен Хага, но я уверен, что игроки также чувствуют себя более свободными и у них нет таких тяжёлых дискуссий о Роналду. Я всегда привожу в пример Бруно Фернандеша, фанаты критиковали его за то, что он не выступал так, как раньше, когда подписал контракт. Это не минус Роналду, но Бруну Фернандеш может играть только тогда, когда он настоящий босс», — приводит слова Эвра Betfair.

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года и подписал контракт с «Аль-Насром».

Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»: