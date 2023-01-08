Газизов сообщил, что «Уфа» получила предложение по Голубеву

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможных кадровых изменениях в составе и затронул тему финансов клуба.



«У нас проблем с финансами нет, у клуба появились новые учредители. Единственное, мы судимся с АО «Региональный фонд». У них к нам претензии на 100 миллионов рублей



У Артёма Голубева контракт истекает через полтора года, но в клуб по нему поступило предложение, мы его рассматриваем. С Данилой Емельяновым, Кэтэлином Карпом и, безусловно, легендой клуба Александром Суховым, будем обсуждать новый контракт по окончании сезона. Наш клуб уже ведет работу на трансферном рынке, есть кандидатуры на усиление, но имена назвать не могу. Вся наша команда работает над выправлением ситуации в турнирной таблице Первой лиги. Цель клуба – в ближайшей перспективе вернуться в РПЛ», — приводит слова Газизова Metaratings.