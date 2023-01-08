Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газизов сообщил, что «Уфа» получила предложение по Голубеву

Газизов сообщил, что «Уфа» получила предложение по Голубеву
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможных кадровых изменениях в составе и затронул тему финансов клуба.

«У нас проблем с финансами нет, у клуба появились новые учредители. Единственное, мы судимся с АО «Региональный фонд». У них к нам претензии на 100 миллионов рублей

У Артёма Голубева контракт истекает через полтора года, но в клуб по нему поступило предложение, мы его рассматриваем. С Данилой Емельяновым, Кэтэлином Карпом и, безусловно, легендой клуба Александром Суховым, будем обсуждать новый контракт по окончании сезона. Наш клуб уже ведет работу на трансферном рынке, есть кандидатуры на усиление, но имена назвать не могу. Вся наша команда работает над выправлением ситуации в турнирной таблице Первой лиги. Цель клуба – в ближайшей перспективе вернуться в РПЛ», — приводит слова Газизова Metaratings.

Новость по теме
Шамиль Газизов: до Нового года «Уфа» закрыла все долги. Ставим задачу вернуться в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023