Шамиль Газизов: до Нового года мы закрыли все долги. Ставим задачу вернуться в РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба.



«До Нового года мы закрыли все долги. Сейчас у клуба нет долгов, кроме долга региональному фонду. В «Уфу» пришли новые учредители в лице Минспорта, города Уфы и Фонда социальных программ. Проблемы у нас действительно были, но они постепенно уходят. Надеюсь только на лучшее.



Могу точно сказать, что этот сезон «Уфа» доиграет. Я верю, что клуб не только доиграет сезон, но будет и дальше существовать, прогрессировать. Однозначно, мы ставим задачу вернуться в РПЛ, никаких сомнений», — приводит слова Газизова Metaratings.



Ранее неоднократно сообщалось о серьёзных финансовых проблемах в «Уфе».



После 20 туров Первой лиги «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

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