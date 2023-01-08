Экс-хавбек «ПСЖ» и сборной Камеруна М'Бами скончался в возрасте 40 лет
Поделиться
Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Камеруна Модест М’Бами скончался в возрасте 40 лет после сердечного приступа, сообщает пресс-служба французского клуба.
«ПСЖ» выражает соболезнования семье и близким Модеста», — говорится в сообщении пресс-службы парижан.
Напомним, М'Бами выступал в составе французской команды с 2003 по 2006 год и дважды выиграл Кубок Франции (2004, 2006). За сборную Камеруна футболист провёл 37 матчей и забил три гола. В составе камерунской национальной команды Модест стал олимпийским чемпионом в 2000 году.
В 2016 году, когда ему было 35 лет, М'Бами объявил о завершении профессиональной игровой карьеры. Он работал с молодыми футболистами в Камеруне, после чего вернулся во Францию.
Новость по темеПасторе назвал причину, из-за которой в своё время покинул «ПСЖ»
Комментарии
- 8 января 2023
-
11:42
-
11:33
-
11:27
-
11:27
-
11:26
-
11:12
-
11:11
-
10:56
-
10:32
-
10:27
-
10:06
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:50
-
09:43
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:16
-
09:16
-
09:14
-
09:04
-
09:00
-
08:58
-
08:38
-
08:22
-
05:45
-
05:33
-
05:20
-
04:48
-
04:46
Партнерский контент