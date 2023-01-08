Экс-хавбек «ПСЖ» и сборной Камеруна М'Бами скончался в возрасте 40 лет

Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Камеруна Модест М’Бами скончался в возрасте 40 лет после сердечного приступа, сообщает пресс-служба французского клуба.



«ПСЖ» выражает соболезнования семье и близким Модеста», — говорится в сообщении пресс-службы парижан.



Напомним, М'Бами выступал в составе французской команды с 2003 по 2006 год и дважды выиграл Кубок Франции (2004, 2006). За сборную Камеруна футболист провёл 37 матчей и забил три гола. В составе камерунской национальной команды Модест стал олимпийским чемпионом в 2000 году.

В 2016 году, когда ему было 35 лет, М'Бами объявил о завершении профессиональной игровой карьеры. Он работал с молодыми футболистами в Камеруне, после чего вернулся во Францию.