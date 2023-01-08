Звезда ЧМ-2022 Унаи может стать одноклубником Кварацхелии. «Наполи» сделал предложение
Поделиться
Французский «Анже» получил предложение в размере € 15 млн + бонусы от «Наполи» за переход полузащитника Аззедина Унаи. Об этом сообщает 90min. По сведениям источника, итальянский клуб готов включить в соглашению опцию обратной аренды 22-летнего футболиста.
22-летний хавбек помог сборной Марокко дойти до матча за третье место на чемпионате мира, где она в упорной борьбе проиграла Хорватии (1:2). В семи матчах на турнире полузащитник провёл на поле 571 минуту, не отметившись результативными действиями.
Контракт между Унаи и «Анже» истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуются «Барселона» и «Лестер», который уже сделал предложение.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022. Видеоролик:
Комментарии
- 8 января 2023
-
11:42
-
11:33
-
11:27
-
11:27
-
11:26
-
11:12
-
11:11
-
10:56
-
10:32
-
10:27
-
10:06
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:50
-
09:43
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:16
-
09:16
-
09:14
-
09:04
-
09:00
-
08:58
-
08:38
-
08:22
-
05:45
-
05:33
-
05:20
-
04:48
-
04:46
Партнерский контент