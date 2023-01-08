Звезда ЧМ-2022 Унаи может стать одноклубником Кварацхелии. «Наполи» сделал предложение

Французский «Анже» получил предложение в размере € 15 млн + бонусы от «Наполи» за переход полузащитника Аззедина Унаи. Об этом сообщает 90min. По сведениям источника, итальянский клуб готов включить в соглашению опцию обратной аренды 22-летнего футболиста.

22-летний хавбек помог сборной Марокко дойти до матча за третье место на чемпионате мира, где она в упорной борьбе проиграла Хорватии (1:2). В семи матчах на турнире полузащитник провёл на поле 571 минуту, не отметившись результативными действиями.



Контракт между Унаи и «Анже» истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуются «Барселона» и «Лестер», который уже сделал предложение.

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