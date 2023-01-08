Это'О: манипуляции с возрастом игроков разрушают репутацию камерунского футбола

Бывший футболист «Анжи», мадридского «Реала», «Барселоны», «Интера» и лондонского «Челси», а ныне президент Камерунской федерации футбола (FECAFOOT) Самуэль Это'О высказался о последних случаях фальсификации данных о возрасте среди камерунских футболистов.



«Нам нужно положить конец всем этим манипуляциям с возрастом в сборной, которые разрушают репутацию камерунского футбола», — приводит слова Это'О Mundo Deportivo.



Напомним, ранее в этом месяце более 20 футболистов из юношеской сборной Камеруна не сумели пройти МРТ-тесты, необходимые для установления возраста. Эти игроки были выведены из состава камерунской команды. Камерунская федерация футбола уже занимается поиском замены выбывших футболистов.

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