Карлос Тевес объяснил, почему не написал Лионелю Месси после финала ЧМ-2022
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Бывший аргентинский нападающий Карлос Тевес рассказал, что не стал писать форварду Лионелю Месси после победы на чемпионате мира из-за наплыва сообщений, который ждал 35-летнего футболиста.
«Я не очень внимательно следил за чемпионатом мира в Катаре, но много смотрел за сборной Франции, потому что это команда, которая мне нравилась. Я не писал Месси, потому что его телефон были взорван после победы на турнире. Я очень счастлив, что мои дети праздновали его голы», — приводит слова Тевеса Radio Mitre.
38-летний Тевес выступал за сборную Аргентины с 2004 по 2015 год. В 76 матчах за команду форвард забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира. Видеоролик:
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