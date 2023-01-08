Карлос Тевес объяснил, почему не написал Лионелю Месси после финала ЧМ-2022

Бывший аргентинский нападающий Карлос Тевес рассказал, что не стал писать форварду Лионелю Месси после победы на чемпионате мира из-за наплыва сообщений, который ждал 35-летнего футболиста.

«Я не очень внимательно следил за чемпионатом мира в Катаре, но много смотрел за сборной Франции, потому что это команда, которая мне нравилась. Я не писал Месси, потому что его телефон были взорван после победы на турнире. Я очень счастлив, что мои дети праздновали его голы», — приводит слова Тевеса Radio Mitre.

38-летний Тевес выступал за сборную Аргентины с 2004 по 2015 год. В 76 матчах за команду форвард забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира. Видеоролик: