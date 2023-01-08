В «Бешикташе» назвали условия для перехода Вегорста в «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор «Бешикташа» Сенчун Казанчи прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед» к нападающему команды Вауту Вегорсту. Нидерландец выступает за клуб на правах аренды из «Бёрнли».

«Если «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Вегорста, они должны сначала обсудить это с «Бернли», который затем свяжется с нами. Если мы примем это предложение, аренда будет прекращена. В противном случае она продлится до июня. Он не может уйти просто так, мы должны получить компенсацию», — приводит слова Казанчи журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Манчестер Юнайтед» остро нуждается в новом форварде после расторжения контракта с Криштиану Роналду, который недавно подписал контракт с «Аль-Насром». Считается, что Вегорст идеально впишется в план главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

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