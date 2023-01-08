Нагельсман — о состоянии немецких игроков после ЧМ: не очень люблю кого-то утешать
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил психологическое состояние немецких игроков после чемпионата мира в Катаре, на котором сборная Германии не вышла из группы.
«Я не очень люблю кого-то утешать. Это всегда вопрос выбора. Я могу полчаса говорить о плохом, грустном чемпионате мира — или просто опускаю тему и стараюсь не вспоминать об этом. Стараюсь сосредоточить внимание на том, на что возможно повлиять в настоящем и в будущем. Пытался ограничиться этим.
Я представляю, что значит, когда ты вылетаешь с чемпионата мира. Но после ночи всегда наступает день. Сейчас день и очень светло. В руках игроков есть возможность стать более успешными, чем на чемпионате мира», — приводит слова Юлиана Нагельсмана Bild.
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