Хави — журналисту: вы хотели, чтобы «Барселона» вылетела?

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес нестандартно отреагировал на вопрос журналиста о матче Кубка Испании «Интерсити» — «Барселона». Сине-гранатовые выиграли со счётом 4:3, забив победный мяч в дополнительное время. «Интерсити» трижды сравнивал счёт по ходу игры.

Задавая вопрос, журналист сказал, что команда Хави «почти вылетела». Тренер, рассмеявшись, ответил: «почти вылетела, да? Это потрясающе. Вы этого хотели? Вы этого хотели?»

Следующим соперником «Барселоны» в Кубке Испании станет «Сеута». Сегодня, 8 января, «Барселоне» предстоит встретиться в гостях с мадридским «Атлетико» в рамках чемпионата Испании. Игра начнётся в 23:00 мск. Сине-гранатовые обгонят мадридский «Реал», если сыграют вничью или одержат победу.