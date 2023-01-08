Хави — журналисту: вы хотели, чтобы «Барселона» вылетела?
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес нестандартно отреагировал на вопрос журналиста о матче Кубка Испании «Интерсити» — «Барселона». Сине-гранатовые выиграли со счётом 4:3, забив победный мяч в дополнительное время. «Интерсити» трижды сравнивал счёт по ходу игры.
Задавая вопрос, журналист сказал, что команда Хави «почти вылетела». Тренер, рассмеявшись, ответил: «почти вылетела, да? Это потрясающе. Вы этого хотели? Вы этого хотели?»
Следующим соперником «Барселоны» в Кубке Испании станет «Сеута». Сегодня, 8 января, «Барселоне» предстоит встретиться в гостях с мадридским «Атлетико» в рамках чемпионата Испании. Игра начнётся в 23:00 мск. Сине-гранатовые обгонят мадридский «Реал», если сыграют вничью или одержат победу.
Новость по темеХави — о жеребьёвке Кубка Испании: «Барселоне» впервые повезло
Комментарии
- 8 января 2023
-
16:08
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:46
-
15:41
-
15:32
-
15:25
-
15:19
-
15:10
-
15:06
-
14:59
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:10
-
14:03
-
14:01
-
13:55
-
13:36
-
13:36
-
13:21
-
13:14
-
13:05
-
12:59
-
12:47
-
12:34
-
12:18
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:59
-
11:42
-
11:33
Партнерский контент