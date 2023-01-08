«Севилья» — «Хетафе»: текстовая трансляция матча начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 8 января, состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» сыграет с «Хетафе». Команды встретятся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток главного арбитра матча Мартинеса Мунуэры прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также матч «Севилья» — «Хетафе» покажет Окко.
«Севилья» проводит свой не лучший сезон. По итогам прошедших матчей команда Хорхе Сампаоли расположилась на 19-м месте в зоне вылета, набрав 12 очков. В последних пяти матчах команда трижды уступила и два раза сыграла вничью.
У «Хетафе» положение дел немногим лучше. После 15 туров клуб находится на 15-м месте, набрав 17 очков. Однако команда находится в опасной близости от зоны вылета — от расположившегося на 18-м месте «Эспаньола» её отделяют всего три очка. В последних пяти играх у «Хетафе» по две победы и ничьих, а также одно поражение.
Голевой пас Аспаса помог «Сельте» сыграть вничью с «Севильей»
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko
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